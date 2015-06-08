国际油市：亚洲380-cst燃料油升水涨至2012年2月来最高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
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路透新加坡6月8日 - 亚洲380-cst燃料油升水周一升至2012年2月来最高水准，因连续买盘激发看涨人气并连续第二周提振价格走高。
380-cst燃料油较新加坡现货报价升水上涨3.66美元，至每吨10.66美元，创近四年半来最大单日涨幅。
路透数据显示，380-cst燃料油升水上次高于今日水准是在2012年2月6日，当时报每吨11.50美元。
主要大宗商品公司在新加坡燃料油走向上相互对赌，导致价格波动创纪录，月度成交量料创新高。
(本月)迄今为止，截至超过8.5亿美元的实货燃料油船货易手，总成交量超过220万吨。
这只比2013年创下的纪录高位低30%，当时380-cst燃料油船货成交量为317.5万吨。
在短时期内有如此多的成交量对物流构成挑战，投诉交易对手违约的情况并不鲜见。
交易商提醒称，近期买盘的飙升可能面临库存释放可能的压力。目前个别企业面临存储短缺的境况。
船用燃料油市场已经出现释放库存的压力。根据官方数据，库存超过420万吨或2,760万桶，处于历史高位。
交易商称卖方一直非常积极，周一卖价低见每吨355美元。
据报有17笔现货交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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