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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 19:51 BJT

国际油市：亚洲燃料油价差下滑，因供应充足且库存增加

路透新加坡6月9日 - 亚洲燃料油裂解价差周二下滑，交易商称因供
应充足且库存增加。
    
    行业消息人士称，新加坡燃料油市场成交继续活跃，周二有40.5万吨
船货易手。
    
    他们补充称，BP、摩科瑞和嘉能可为主要买家；卖家更加分散，包括
：卢克石油(Lukoil)、壳牌、贡渥(Gunvor)、道达尔(Total)和维多。
    
    6月第一周，有超过7.5亿美元实货燃料油船货成交，约占新加坡月均
销量的60%，对物流构成挑战。
    
    但是新加坡一交易商称，成交量大涨并未反映基本面因素，因亚洲燃
料油需求低迷，船用燃料油销售放缓，并称传统上夏季需求大增的情况尚
未出现。
    
    交易商表示，随着炼厂利用原油价格下滑的优势将产能利用率最大化
，亚洲和欧洲的燃料油库存一直在增加。
    
    根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，截至6月3日当周，新加坡境
内燃料油库存升至1999年路透开始追踪该数据以来最高水准。
    
    交易商称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售一艘7月初装
运的船货，这加剧了供应过剩局面。
    
    印度石油公司标售3万吨7月7-9日从Kandla装运的180-cst燃料油船货
。招标将于6月15日结束，当日(投标)有效。
    
    据报达成18笔现货交易。(完)    
    
          
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    
    

 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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