国际油市：亚洲燃料油价差下滑，因供应充足且库存增加

路透新加坡6月9日 - 亚洲燃料油裂解价差周二下滑，交易商称因供 应充足且库存增加。 行业消息人士称，新加坡燃料油市场成交继续活跃，周二有40.5万吨 船货易手。 他们补充称，BP、摩科瑞和嘉能可为主要买家；卖家更加分散，包括 ：卢克石油(Lukoil)、壳牌、贡渥(Gunvor)、道达尔(Total)和维多。 6月第一周，有超过7.5亿美元实货燃料油船货成交，约占新加坡月均 销量的60%，对物流构成挑战。 但是新加坡一交易商称，成交量大涨并未反映基本面因素，因亚洲燃 料油需求低迷，船用燃料油销售放缓，并称传统上夏季需求大增的情况尚 未出现。 交易商表示，随着炼厂利用原油价格下滑的优势将产能利用率最大化 ，亚洲和欧洲的燃料油库存一直在增加。 根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，截至6月3日当周，新加坡境 内燃料油库存升至1999年路透开始追踪该数据以来最高水准。 交易商称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售一艘7月初装 运的船货，这加剧了供应过剩局面。 印度石油公司标售3万吨7月7-9日从Kandla装运的180-cst燃料油船货 。招标将于6月15日结束，当日(投标)有效。 据报达成18笔现货交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)