国际油市：亚洲燃料油价差下滑，因供应充足且库存增加

英国经济：政府料采取干预，在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透新加坡6月9日 - 亚洲燃料油裂解价差周二下滑，交易商称因供 应充足且库存增加。 行业消息人士称，新加坡燃料油市场成交继续活跃，周二有40.5万吨 船货易手。 他们补充称，BP、摩科瑞和嘉能可为主要买家；卖家更加分散，包括 ：卢克石油(Lukoil)、壳牌、贡渥(Gunvor)、道达尔(Total)和维多。 6月第一周，有超过7.5亿美元实货燃料油船货成交，约占新加坡月均 销量的60%，对物流构成挑战。 但是新加坡一交易商称，成交量大涨并未反映基本面因素，因亚洲燃 料油需求低迷，船用燃料油销售放缓，并称传统上夏季需求大增的情况尚 未出现。 交易商表示，随着炼厂利用原油价格下滑的优势将产能利用率最大化 ，亚洲和欧洲的燃料油库存一直在增加。 根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，截至6月3日当周，新加坡境 内燃料油库存升至1999年路透开始追踪该数据以来最高水准。 交易商称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售一艘7月初装 运的船货，这加剧了供应过剩局面。 印度石油公司标售3万吨7月7-9日从Kandla装运的180-cst燃料油船货 。招标将于6月15日结束，当日(投标)有效。 据报达成18笔现货交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0725 1.0699 +0.24 +2.02 1.0513 美元/日圆 113.85 114.60 -0.65 -2.58 116.87 欧元/日圆 122.13 122.63 -0.41 -0.82 123.14 美元/瑞郎 1.0004 1.0012 -0.08 -1.71 1.0178 英镑/美元 1.2385 1.2374 +0.09 +0.40 1.2336 美元/加元 1.3299 1.3321 -0.17 -0.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8270 6.8366 -0.14 -2.09 6.9726 澳元/美元 0
(除特别说明外，均为GMT时间) 1月23日(一) 布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧盟执委会组织的“欧洲社会权利 支柱”会议中发表演说(1315)。 意大利都灵--欧洲央行总裁德拉吉出席Premio Camillo Cavour奖颁 奖典礼并发表演说(1130)。 哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话(1410)。 1月24日(二) 罗马--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)。 汉堡--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800) 都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉 宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群 。 1月25日(三) 华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo 访问美国华府(至26日) 。 法兰克福--欧洲央行银行监管委员