国际油市：亚洲380-cst燃料油升水反弹，因需求维持强劲

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡6月10日 - 亚洲380-cst燃料油升水周三反弹，受强劲需求支撑，但亚洲地区供应充足令涨势受限。
380-cst燃料油较新加坡现货报价升水上涨1.85美元，至每吨10.39美元，路透数据显示该升水创两日高点。
中石油、嘉能可、摩科瑞和BP继续从很多卖家手中购买380-cst燃料油船货，6月迄今为止380-cst燃料油总成交量达近300万吨。
380-cst燃料油月度成交纪录为2013年10月创下的317.5万吨。
但是交易商称，虽然现货交易需求强劲，但如果价格进一步上涨，亚洲船用燃料油需求可能受挫。
“目前油品的可获性良好，但由于原油价格上涨，今天船用燃料油价格将上涨很多，”韩国一船用燃料油交易商说。
他补充称，需求可能随之减弱，因船主在价格升高时可能对买入燃料油却步。
另一位交易商称，船用燃料油价格相对较高，还令韩国套利机会最小化。
据报达成10笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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