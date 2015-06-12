国际油市：亚洲380-cst燃料油升水跳升，但供应仍充足

路透新加坡6月12日 - 亚洲380-cst燃料油升水周五走高，因交投价格走坚，但交易员称供应仍充足。

路透数据显示，380-cst燃料油升水跳升3.96美元，至每吨较新加坡现货报价升水10.38美元，创2009年3月3日来最大单日涨幅。上次380-cst燃料油升水的高位是2012年2月6日触及的11.50美元。

交投价格区间为每吨较新加坡现货报价升水11-12.40美元，上日为7.70-8.80美元。

但是，交易商同时在试图以深度贴水的价格，出售从终端直接装运的船用燃料油。

380-cst船用燃料油价格至少较船货价格贴水2美元，这一现象非同寻常。

但是，交易商仍预计7月情况会有所缓解，交易商周五称届时来自西方的燃料油进口会减少，预计介于380-440万吨，相比而言，6月至少有500万吨燃料油抵岸。

据报达成九笔现货交易。(完)

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