国际油市：亚洲380-cst燃料油升水下滑，船用燃料油市场贴水加深

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡6月16日 - 亚洲380-cst燃料油升水周二小幅下滑，供应充足已经引发一些竞争性销售，不只是现货交易，船用燃料油领域也是如此。
路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌0.60美元至每吨较新加坡现货报价升水10.53美元。
卖方报价低见每吨升水8.50美元，现货交易结束时卖价挂在该水准，导致价格承压。
不过交易量继续攀升，周二总计有22万吨380-cst燃料油成交。
对普氏数据的整理显示，这导致 180-cst和380-cst燃料油总成交量达到427万吨。
在船用燃料油领域，价格在触及2013年底来最低后，料进一步下跌。全球最大的船舶加油中心--新加坡的交易商称，在面临全球供应过剩的情况下，他们寻求快速销售。
船用燃料油的终端用户通常会以较大宗船货升水的价格买入，以纳入物流成本，但6月初以来船用燃料油价格转为贴水。
380-cst燃料油周二贴水下降0.72美元，至每吨较大宗船货贴水2.67美元。
现货交易达成10笔。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”