国际油市：亚洲380-cst燃料油升水下滑，船用燃料油市场贴水加深

路透新加坡6月16日 - 亚洲380-cst燃料油升水周二小幅下滑，供应充足已经引发一些竞争性销售，不只是现货交易，船用燃料油领域也是如此。

路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌0.60美元至每吨较新加坡现货报价升水10.53美元。

卖方报价低见每吨升水8.50美元，现货交易结束时卖价挂在该水准，导致价格承压。

不过交易量继续攀升，周二总计有22万吨380-cst燃料油成交。

对普氏数据的整理显示，这导致 180-cst和380-cst燃料油总成交量达到427万吨。

在船用燃料油领域，价格在触及2013年底来最低后，料进一步下跌。全球最大的船舶加油中心--新加坡的交易商称，在面临全球供应过剩的情况下，他们寻求快速销售。

船用燃料油的终端用户通常会以较大宗船货升水的价格买入，以纳入物流成本，但6月初以来船用燃料油价格转为贴水。

380-cst燃料油周二贴水下降0.72美元，至每吨较大宗船货贴水2.67美元。