国际油市：亚洲380-cst燃料油升水连续第二日下跌，受累于供应充足

路透新加坡6月17日 - 亚洲380-cst燃料油升水连续第二日下跌，因供应充足拖累价格。

路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌0.52美元至每吨较新加坡现货报价升水10.01美元。

周三总计有28万吨380-cst燃料油成交，升水介于6.95-13.35美元。

亚洲6月燃料油成交量触及纪录水准，交易商称这场拉锯战中没有明确的赢家。

“多头未从基本面中获得支撑，空头没有从物流上获得支撑，”新加坡一交易员说。

尽管新加坡船用燃料油市场表现强劲，5月销量触及逾一年高位，但新加坡燃料油库存仍在接近历史高位附近徘徊，显示供应过剩。

招标方面，台塑石化以每吨较新加坡现货报价贴水30-35美元出售4万吨高硫燃料油，船期为6月26-28日。但是，不能立即证实这艘船货的准确买家。

这笔交易意味着价格下跌逾90%。最近一笔类似船货售价为每吨较新加坡现货报价贴水16-18美元，当时买家为壳牌。

达成13笔现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻