国际油市：亚洲380-cst燃料油升水连跌三日，触及一周低位

路透新加坡6月18日 - 亚洲380-cst燃料油升水周四连续第三日下跌，触及一周低点，因库存充裕持续打压人气，同时船用燃料油需求低迷。

路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌2.29美元至每吨较新加坡现货报价升水7.72美元。

成交量继续受到强劲的现货交易买盘和卖盘的刺激，有15笔总计32万吨380-cst燃料油的现货交易达成。

但是交易员称，船用燃料油市场需求甚微。

“交投淡静，虽然价格稳定，”新加坡一船用燃料油卖家说。

新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，新加坡陆上燃料油库存下降3%至三周低点2,646.5万桶或417万吨，受助于出口增加和进口减少。但库存仍高于均值，且远高于具有代表性的300-400万吨的区间。

截至6月17日当周，进口接近腰斩，没有来自委内瑞拉的进口，而且来自美国、沙特、俄罗斯的进口减少。来自这些国家的进口减少逾一半。

另一方面，出口增加，其中对中国出口增加近四倍，对日本和越南的出口也上升。

日本和韩国等北亚国家在增加进口燃料油，以用于夏季发电。

韩国East-West Power以每吨较新加坡现货报价升水18.68美元买入3万吨高硫燃料油，船期为7月1-5日。

现货交易市场有15笔交易回报。(完)

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