国际油市：亚洲380-cst燃料油升水连跌三日，触及一周低位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡6月18日 - 亚洲380-cst燃料油升水周四连续第三日下跌，触及一周低点，因库存充裕持续打压人气，同时船用燃料油需求低迷。
路透数据显示，380-cst燃料油升水下跌2.29美元至每吨较新加坡现货报价升水7.72美元。
成交量继续受到强劲的现货交易买盘和卖盘的刺激，有15笔总计32万吨380-cst燃料油的现货交易达成。
但是交易员称，船用燃料油市场需求甚微。
“交投淡静，虽然价格稳定，”新加坡一船用燃料油卖家说。
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，新加坡陆上燃料油库存下降3%至三周低点2,646.5万桶或417万吨，受助于出口增加和进口减少。但库存仍高于均值，且远高于具有代表性的300-400万吨的区间。
截至6月17日当周，进口接近腰斩，没有来自委内瑞拉的进口，而且来自美国、沙特、俄罗斯的进口减少。来自这些国家的进口减少逾一半。
另一方面，出口增加，其中对中国出口增加近四倍，对日本和越南的出口也上升。
日本和韩国等北亚国家在增加进口燃料油，以用于夏季发电。
韩国East-West Power以每吨较新加坡现货报价升水18.68美元买入3万吨高硫燃料油，船期为7月1-5日。
现货交易市场有15笔交易回报。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”