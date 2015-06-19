国际油市：亚洲380-cst燃料油升水降至逾两周低点，前景疲软

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡6月19日 - 亚洲燃料油升水降至逾两周低点，船用燃料油市场需求缓慢。
路透数据显示，380-cst燃料油升水重挫5.46美元至每吨较新加坡现货报价升水2.26美元。
“船用燃料油的需求仍缓慢，”新加坡一交易商称。
除了升水走软之外，燃料油市场结构还显示前景疲软。
交易商表示，380-cst燃料油7月和8月互换价差扩阔约1美元，至每吨为负3.75美元。
这意味着现货船货价格低于未来船货价格，即“期货溢价”，而且价差越阔，市场结构越弱。
船用燃料油继续较船货价格贴水。
现货交易市场由17笔交易回报。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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