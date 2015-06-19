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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 19:10 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水降至逾两周低点，前景疲软

路透新加坡6月19日 - 亚洲燃料油升水降至逾两周低点，船用燃料油市场需求缓慢。

路透数据显示，380-cst燃料油升水重挫5.46美元至每吨较新加坡现货报价升水2.26美元。

“船用燃料油的需求仍缓慢，”新加坡一交易商称。

除了升水走软之外，燃料油市场结构还显示前景疲软。

交易商表示，380-cst燃料油7月和8月互换价差扩阔约1美元，至每吨为负3.75美元。

这意味着现货船货价格低于未来船货价格，即“期货溢价”，而且价差越阔，市场结构越弱。

船用燃料油继续较船货价格贴水。

现货交易市场由17笔交易回报。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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