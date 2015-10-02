国际油市：燃料油现货价差缩窄，尽管新加坡供应充沛

路透新加坡10月2日 - 新加坡指标180-centistoke(cst)燃料油现货价差周五缩窄至每吨4美元，此前连续两个交易日持稳在4.50美元。

交易员称，在2017年1月新的船用燃料油制度实施之前，贴水可能继续缩窄，新制度将更加准确地记录供应给船只的燃料油数量。

“贴水下跌至每吨3-4美元左右，”新加坡一名交易员表示。

虽然中石油买入好几批180-cst燃料油，但交易仍然低迷。

“市场非常淡静，”另一名新加坡交易员表示。“我感觉市场没有多少冒险意愿。”

新加坡国际企业发展局(IES)周四的数据显示，新加坡燃料油仍然充裕，9月30日止当周，达到两周高点2,810.6万桶。

交易员称，这反映出燃料油在全亚洲供应充足。

印尼能源部和国家能源公司Pertamina在研究总统佐科要求下调能源价格的提议，这是总统提振消费的一套改革方案的一部分。

新加坡市场达成七笔现货交易。

P66以每吨较新加坡现货报价贴水4美元的价格，卖给中石油23,000吨180-cst燃料油，船期为10月25-29日。

贡渥(Gunvor)以每吨较新加坡现货报价贴水4美元的价格，卖给中石油20,000吨180-cst燃料油，船期为10月17-21日。

贡渥以每吨234美元的价格，卖给中石油20,000吨180-cst燃料油，船期为10月17-21日。

贡渥以每吨234美元的价格，卖给中石油20,000吨180-cst燃料油，船期为10月17-21日。

摩科瑞以每吨较新加坡现货报价贴水4美元的价格，卖给贡渥20,000吨380-cst燃料油，船期为10月21-25日。

贡渥以每吨较新加坡现货报价贴水3.5美元的价格，卖给中石油23,000吨180-cst燃料油，船期为10月25-29日。

兴隆以每吨229美元的价格，卖给Coastal公司20,000吨380-cst燃料油，船期为10月28-11月1日。(完)

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