国际油市：燃料油库存累积，因需求迟滞且正价差较阔

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月9日 - 业内消息人士称，亚洲需求疲弱以及较大的正价差(远期升水)，使贸易商选择继续存储而不出售。
一名新加坡交易员称，虽然船用燃料油升水近来上涨，但并不能说明需求上升。
交易员称，存储在负担存储设施中的油品不会那么快卖出。
“正价差这么阔，即便在船用燃料油市场以2-3美元升水的价格出售也不太划算，尤其是考虑到下个月补充库存的价格会较为昂贵的情况下，”第一位交易员表示。
该交易员并称，印尼一直在向新加坡运输低硫燃料油，并由于报价较低推迟公布招标结果。
新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，10月7日止当周，新加坡在岸燃料油库存上升近9%至纪录新高3,051.5万桶。
数据显示，从印尼、马来西亚、荷兰和俄罗斯出口至新加坡的燃料油较前一周跳升。
新加坡今天没有达成现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”