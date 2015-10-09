国际油市：燃料油库存累积，因需求迟滞且正价差较阔

路透新加坡10月9日 - 业内消息人士称，亚洲需求疲弱以及较大的正价差(远期升水)，使贸易商选择继续存储而不出售。

一名新加坡交易员称，虽然船用燃料油升水近来上涨，但并不能说明需求上升。

交易员称，存储在负担存储设施中的油品不会那么快卖出。

“正价差这么阔，即便在船用燃料油市场以2-3美元升水的价格出售也不太划算，尤其是考虑到下个月补充库存的价格会较为昂贵的情况下，”第一位交易员表示。

该交易员并称，印尼一直在向新加坡运输低硫燃料油，并由于报价较低推迟公布招标结果。

新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，10月7日止当周，新加坡在岸燃料油库存上升近9%至纪录新高3,051.5万桶。

数据显示，从印尼、马来西亚、荷兰和俄罗斯出口至新加坡的燃料油较前一周跳升。

新加坡今天没有达成现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻