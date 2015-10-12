版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 20:31 BJT

国际油市：亚洲燃料油价差下跌，因供应过剩且需求疲软

路透新加坡10月12日 - 业内消息人士称，亚洲燃料油价差周一进一步下跌，因新加坡库存位于纪录高位，且西方套利船货不断涌入。

一名新加坡燃料油交易员称，“欧洲库存高企且目前正在流出，若需求持续逊于供给，正价差将可能进一步走阔。”

另一位交易员称，虽然原油价格下跌导致燃料油下滑，但其他替代燃料更为便宜。

消息人士称，台湾中油公司计划11月永久关闭加工能力每日22万桶的高雄炼厂。

该炼厂关停后，中油公司现有炼厂的加工能力将降至每日50万桶。消息人士称，为弥补关停的产能，公司计划明年将开工率从65-70%提高至80-90%。

新加坡今日有三宗现货交易。

道达尔向摩科瑞出售4万吨180-cst燃料油，船期为11月1-5日，较新加坡380-cst燃料油报价每吨升水2美元。

BP从新加坡贸易商兴隆买入两船380-cst燃料油，每船两万吨，在10月27-31日装船，每吨报价250美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐