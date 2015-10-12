国际油市：亚洲燃料油价差下跌，因供应过剩且需求疲软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月12日 - 业内消息人士称，亚洲燃料油价差周一进一步下跌，因新加坡库存位于纪录高位，且西方套利船货不断涌入。
一名新加坡燃料油交易员称，“欧洲库存高企且目前正在流出，若需求持续逊于供给，正价差将可能进一步走阔。”
另一位交易员称，虽然原油价格下跌导致燃料油下滑，但其他替代燃料更为便宜。
消息人士称，台湾中油公司计划11月永久关闭加工能力每日22万桶的高雄炼厂。
该炼厂关停后，中油公司现有炼厂的加工能力将降至每日50万桶。消息人士称，为弥补关停的产能，公司计划明年将开工率从65-70%提高至80-90%。
新加坡今日有三宗现货交易。
道达尔向摩科瑞出售4万吨180-cst燃料油，船期为11月1-5日，较新加坡380-cst燃料油报价每吨升水2美元。
BP从新加坡贸易商兴隆买入两船380-cst燃料油，每船两万吨，在10月27-31日装船，每吨报价250美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”