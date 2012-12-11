国际油市: 亚洲燃料油跨月价差上升,因预期需求恢复

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡12月11日 - 亚洲燃料油市场周二继续上涨,1月/2月跨月价差上升至逾两周高位,因预期未来几 个月需求恢复. 路透数据显示,亚洲收盘时1月/2月合约正价差上涨0.63美元,至每吨2.25美元,为11月16日以来最高. 跨月价差受到的支撑部分来自BP买盘,该公司在交易窗口买进5万吨固定价格合约互换,本周共买进13.5万 吨. 除日本和韩国的需求外,交易商继续寄望中国帮助缓解目前供给过剩的局面. 不过中国政府明年对石油产品征收新的消费税,可能限制需求.一些小型炼厂选择减少购买1月装运的船货, 等待新税的影响. 据路透估算,1月燃料油裂解价差为逾一个月以来最窄,上升0.58美元,至每吨较迪拜原油贴水8.80美元.(完 )
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。