国际油市: 亚洲燃料油跨月价差上升,因预期需求恢复

路透新加坡12月11日 - 亚洲燃料油市场周二继续上涨,1月/2月跨月价差上升至逾两周高位,因预期未来几 个月需求恢复. 路透数据显示,亚洲收盘时1月/2月合约正价差上涨0.63美元,至每吨2.25美元,为11月16日以来最高. 跨月价差受到的支撑部分来自BP买盘,该公司在交易窗口买进5万吨固定价格合约互换,本周共买进13.5万 吨. 除日本和韩国的需求外,交易商继续寄望中国帮助缓解目前供给过剩的局面. 不过中国政府明年对石油产品征收新的消费税,可能限制需求.一些小型炼厂选择减少购买1月装运的船货, 等待新税的影响. 据路透估算,1月燃料油裂解价差为逾一个月以来最窄,上升0.58美元,至每吨较迪拜原油贴水8.80美元.(完 )