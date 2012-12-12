国际油市: 亚洲燃料现货价差下跌,因买入活动淡静

路透新加坡12月12日 - 亚洲燃料油市场周三小幅走软,现货价差下滑 至两日低位,因交易窗口买入活动连续第二日淡静. 路透路数据显示,380-cst燃料油现货价差下跌0.25美元,较新加坡现货 报价贴水3美元.180-cst现货价差扩大0.40美元,较新加坡现货报价每吨贴 水3.15美元. 过去几个交易日BP大量购买实货支撑现货价差.在实货交易窗口购买 共16万吨180-cst燃料油和12万吨380-cst后,购买活动暂停. 不过BP仍然活跃在互换市场,再次购买8万吨固定价格互换合约,本周 共买进21.5万吨. 亚洲收盘时,1月/2月合约正价差持稳于每吨2.25美元. 随着气温下降导致日韩需求出现,市场人气改善.不过交易商警告称, 西方船货大量流入或限制市场涨幅. 路透估算显示,1月合约裂解价差为逾一个月最窄,上升0.58美元,至每 吨较迪拜原油贴水8.80美元.(完)