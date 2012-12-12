国际油市: 亚洲燃料现货价差下跌,因买入活动淡静

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡12月12日 - 亚洲燃料油市场周三小幅走软,现货价差下滑 至两日低位,因交易窗口买入活动连续第二日淡静. 路透路数据显示,380-cst燃料油现货价差下跌0.25美元,较新加坡现货 报价贴水3美元.180-cst现货价差扩大0.40美元,较新加坡现货报价每吨贴 水3.15美元. 过去几个交易日BP大量购买实货支撑现货价差.在实货交易窗口购买 共16万吨180-cst燃料油和12万吨380-cst后,购买活动暂停. 不过BP仍然活跃在互换市场,再次购买8万吨固定价格互换合约,本周 共买进21.5万吨. 亚洲收盘时,1月/2月合约正价差持稳于每吨2.25美元. 随着气温下降导致日韩需求出现,市场人气改善.不过交易商警告称, 西方船货大量流入或限制市场涨幅. 路透估算显示,1月合约裂解价差为逾一个月最窄,上升0.58美元,至每 吨较迪拜原油贴水8.80美元.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。