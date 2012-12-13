国际油市: 亚洲燃料油现货价差触及六周高位,受BP买盘激励

路透新加坡12月13日 - 亚洲燃料油现货价差周四升至六周高位,因油企BP 在交易窗口重新大笔买入 . 外界持续乐观认为中国小型炼油厂和东北亚公用事业公司的需求可能反弹,也助力提振交易商情绪.交易商 表示,交易窗口没有180-cst船货的卖盘,亦推高现货价差. BP在交易窗口买进总计12.5万吨固定价格燃料油互换.其中9万吨为180-cst合约,其余为380-cst合约. BP本周迄今总共购入34万吨固定价格互换合约.该公司在本周稍早还买进16万吨180-cst和12万吨380-cst 实货. 法国巴黎银行在近期给客户的研究报告中称,"亚洲整体宏观经济前景开始变得更明亮.中国的最新数据预 示需求可能坚挺.随着地区炼油厂结束维护,加之未来原油价格料将走高,燃料油作为原料的魅力将得到提升." 新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据显示,截至12月12日当周,该国境内残渣燃料油库存降至六周低点2 ,055.2万桶. 交易商认为,库存减少是因为中国小型炼油厂和韩国公用事业公司浮现需求,且来自印度的进口不足. 12月/1月正价差走软0.25美元,至每吨3.25美元;1月/2月正价差下降0.63美元至每吨2.88美元.(完)