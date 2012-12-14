国际油市: 亚洲燃料油现货价差升至六周高位,因预期需求增强且受BP买盘提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月14日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周五升至近六周 高位,因预期进入2013年需求增强,且BP在在亚洲交易窗口持续买入. 不过一些交易商谨慎乐观,因预期有大量12月和1月的套利船货流入. "1月商品将溢出到2月,而由于逢中国农历新年,2月交易日本就减少.2 月也不会有很高的买兴,"新加坡一燃料油交易商称. BP继续在亚洲交易窗口买进.该公司买入了5.5万吨固定价格180cst互 换,和1.5万吨固定价格380cst互换.BP本周共买进41万吨互换合约. 衍生品市场也反映出人气提升.12月/1月正价差上涨0.5美元,至三日 高位每吨2.75美元.1月/2月正价差持稳于每吨2.88美元.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。