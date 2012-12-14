国际油市: 亚洲燃料油现货价差升至六周高位,因预期需求增强且受BP买盘提振

路透新加坡12月14日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周五升至近六周 高位,因预期进入2013年需求增强,且BP在在亚洲交易窗口持续买入. 不过一些交易商谨慎乐观,因预期有大量12月和1月的套利船货流入. "1月商品将溢出到2月,而由于逢中国农历新年,2月交易日本就减少.2 月也不会有很高的买兴,"新加坡一燃料油交易商称. BP继续在亚洲交易窗口买进.该公司买入了5.5万吨固定价格180cst互 换,和1.5万吨固定价格380cst互换.BP本周共买进41万吨互换合约. 衍生品市场也反映出人气提升.12月/1月正价差上涨0.5美元,至三日 高位每吨2.75美元.1月/2月正价差持稳于每吨2.88美元.(完)