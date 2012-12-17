国际油市: 亚洲燃料油跨月价差上涨,交易商关注需求反弹

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月17日 - 亚洲燃料油现货价差周一上扬,因交易商关注 东北亚进入冬季之际,小型炼厂及公共设施提供商需求反弹. 不过涨幅有限,因维多公司在亚洲时段卖出95,000吨1月180-cst和380 -cst固定价格互换合约. 同时BP购买6万吨180-cst和380-cst合约. BP上周以来持续买入,帮助推动180-cst和380-cst燃料油价差升至六 周高位.截至12月14日当周,BP买进41万吨燃料油衍生品,16万吨180-cst实 货船货和12万吨380-cst实货船货. 不过在进入2013年之际,一些交易商仍然看空前景,因海运燃料油需求 持续疲软. Maritime and Port Authority数据显示,新加坡海运燃料油销售11月 重挫至八个月低位,因经济前景不确定性抑制需求. 衍生品市场上,1月/2月燃料油正价差小幅上升0.13美元,至每吨2.75 美元.2月/3月价差上涨0.25美元,至正价差每吨1.50美元.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。