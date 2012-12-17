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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 21:21 BJT

国际油市: 亚洲燃料油跨月价差上涨,交易商关注需求反弹

路透新加坡12月17日 - 亚洲燃料油现货价差周一上扬,因交易商关注
东北亚进入冬季之际,小型炼厂及公共设施提供商需求反弹.
    
    不过涨幅有限,因维多公司在亚洲时段卖出95,000吨1月180-cst和380
-cst固定价格互换合约.
    
    同时BP购买6万吨180-cst和380-cst合约.
    
    BP上周以来持续买入,帮助推动180-cst和380-cst燃料油价差升至六
周高位.截至12月14日当周,BP买进41万吨燃料油衍生品,16万吨180-cst实
货船货和12万吨380-cst实货船货.
    
    不过在进入2013年之际,一些交易商仍然看空前景,因海运燃料油需求
持续疲软.
    
    Maritime and Port Authority数据显示,新加坡海运燃料油销售11月
重挫至八个月低位,因经济前景不确定性抑制需求.
    
    衍生品市场上,1月/2月燃料油正价差小幅上升0.13美元,至每吨2.75
美元.2月/3月价差上涨0.25美元,至正价差每吨1.50美元.(完)

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