国际油市: 亚洲燃料油跨月价差触及逾一周低位

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透新加坡12月19日 - 亚洲燃料油现货价差逾一周来首次下跌,因供给充足导致需求前景持续 疲软,且海运燃料油基本面黯淡. BP在亚洲交易窗口继续买进衍生品,但未能阻止跌势. BP买进10万吨1月固定价格互换,其中1.5万吨380-cst合约和8.5万吨180-cst合约. 韩国East West Power(EWP)浮现一些需求,寻求10万吨1月交付蔚山(Ulsan)的高硫燃料油. 交易商预计随着冬季到来,东北亚终端用户有更多需求.不过对12月和1月大量套利船货流入的 预期,让多数交易商保持观望. 1月/2月燃料油正价差下滑0.63美元,至逾一周最低的每吨3.50美元.2月/3月正价差上升0.13美 元,至每吨1.63美元.(完)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。