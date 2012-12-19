国际油市: 亚洲燃料油跨月价差触及逾一周低位

路透新加坡12月19日 - 亚洲燃料油现货价差逾一周来首次下跌,因供给充足导致需求前景持续 疲软,且海运燃料油基本面黯淡. BP在亚洲交易窗口继续买进衍生品,但未能阻止跌势. BP买进10万吨1月固定价格互换,其中1.5万吨380-cst合约和8.5万吨180-cst合约. 韩国East West Power(EWP)浮现一些需求,寻求10万吨1月交付蔚山(Ulsan)的高硫燃料油. 交易商预计随着冬季到来,东北亚终端用户有更多需求.不过对12月和1月大量套利船货流入的 预期,让多数交易商保持观望. 1月/2月燃料油正价差下滑0.63美元,至逾一周最低的每吨3.50美元.2月/3月正价差上升0.13美 元,至每吨1.63美元.(完)