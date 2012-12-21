国际油市: 亚洲1月/2月燃料油跨月正价差达到两周以来的最阔水准

路透新加坡12月21日 - 行业消息人士周五称,亚洲燃料油近期跨月正价差为两周来的最阔水准,因供给充 沛且船舶燃料市场的需求前景疲态持续. 虽然受冬季期间电力消耗影响,需求有所改善.但目前需求仍不足以吸纳大量供给. 船用燃料市场的需求持续不振,因船运业受不明朗的经济前景冲击. "需求并未回升...我认为12月销量甚至会走低."一名驻新加坡船舶燃料消息人士. 据官方数据显示,新加坡11月船舶燃料销量降至18个月低位327万吨. 上月起中国小型炼厂买需亦放缓,因对轻质油品的需求走软. 海关数据显示,中国11月进口了207万吨5-7号燃料油,较10月增长22%. 路透预估,燃料油近月1月裂解价差较迪拜原油贴水收窄0.18美元至10.27美元.(完)