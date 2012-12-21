国际油市: 亚洲1月/2月燃料油跨月正价差达到两周以来的最阔水准

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透新加坡12月21日 - 行业消息人士周五称,亚洲燃料油近期跨月正价差为两周来的最阔水准,因供给充 沛且船舶燃料市场的需求前景疲态持续. 虽然受冬季期间电力消耗影响,需求有所改善.但目前需求仍不足以吸纳大量供给. 船用燃料市场的需求持续不振,因船运业受不明朗的经济前景冲击. "需求并未回升...我认为12月销量甚至会走低."一名驻新加坡船舶燃料消息人士. 据官方数据显示,新加坡11月船舶燃料销量降至18个月低位327万吨. 上月起中国小型炼厂买需亦放缓,因对轻质油品的需求走软. 海关数据显示,中国11月进口了207万吨5-7号燃料油,较10月增长22%. 路透预估,燃料油近月1月裂解价差较迪拜原油贴水收窄0.18美元至10.27美元.(完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即