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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 19:30 BJT

国际油市: 亚洲燃料油近月跨月价差收窄,因冬季需求构成支撑

路透新加坡12月27日 - 周四亚洲燃料油近月跨月价差为两交易日最窄,行业消息人士称,发电站的冬季需求对市场构成一些支撑.

路透数据显示,1月/2月跨月正价差收窄0.38美元,至每吨3.63美元.

现货价差亦小幅上扬,尽管交投清淡.180-cst燃料油价差为两交易日高位,每吨较新加坡现货报价贴水3美元.

据路透估算,380-cst燃料油价差收窄0.15美元,每吨较新加坡现货报价贴水0.75美元,亦为两交易日最高.

日韩公用事业公司的冬季需求拉低新加坡库存.新加坡国际企业发展局(IES)数据显示,新加坡在岸居民燃料油库存连续第三周下降,12月20日当周降至1,946.5万桶.

日本石油连盟数据显示,12月22日当周日本C类低硫燃料油库存增加至77万千升.

韩国East-West Power买进共10万桶1月从摩科瑞交付的高硫燃料油,成本加运费(C&F)每吨较新加坡现货报价升水1.88美元.

路透估算,1月燃料油裂解价差因原油价格上涨而承压,扩大0.24美元,至每吨较迪拜原油贴水10.62美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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