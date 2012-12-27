国际油市: 亚洲燃料油近月跨月价差收窄,因冬季需求构成支撑

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡12月27日 - 周四亚洲燃料油近月跨月价差为两交易日最窄,行业消息人士称,发电站的冬季需求对市场构成一些支撑.
路透数据显示,1月/2月跨月正价差收窄0.38美元,至每吨3.63美元.
现货价差亦小幅上扬,尽管交投清淡.180-cst燃料油价差为两交易日高位,每吨较新加坡现货报价贴水3美元.
据路透估算,380-cst燃料油价差收窄0.15美元,每吨较新加坡现货报价贴水0.75美元,亦为两交易日最高.
日韩公用事业公司的冬季需求拉低新加坡库存.新加坡国际企业发展局(IES)数据显示,新加坡在岸居民燃料油库存连续第三周下降,12月20日当周降至1,946.5万桶.
日本石油连盟数据显示,12月22日当周日本C类低硫燃料油库存增加至77万千升.
韩国East-West Power买进共10万桶1月从摩科瑞交付的高硫燃料油,成本加运费(C&F)每吨较新加坡现货报价升水1.88美元.
路透估算,1月燃料油裂解价差因原油价格上涨而承压,扩大0.24美元,至每吨较迪拜原油贴水10.62美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI