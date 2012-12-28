版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 20:20 BJT

国际油市: 近月跨月价差为逾三周最阔,供给过度而需求低迷

路透新加坡12月28日 - 周五亚洲燃料油近月跨月价差为逾三周最阔,因有关持续大量供给和海运燃料油需求迟滞的担忧压抑人气.

路透数据显示,至亚洲收盘,1月/2月跨月正价差走阔0.63美元,报每吨4.25美元,为12月5日以来最阔.

现货价差亦走软,交易仍然清淡.180-cst燃料油价差处在逾两周低位,较新加坡现货报价每吨贴水3.30美元.

路透路估算,380-cst价差走阔0.70美元,至每吨较新加坡现货报价贴水1.45美元,为逾两周来最低.

交易商称,日本对低硫燃料油需求稳健,不像去年那样强劲,因此未能提振市场.

电气事业连合会数据显示,日本11月燃料油消费较前月下降5%,至699万桶.

直馏燃料油买兴亦放缓,因中国小型炼厂在新年假期前退市观望.

供给面方面,交易商预计明年第一季西方套利船货将持续高企.10月以来大量套利船货压抑市场.

路透估算,1月燃料油裂解价差因原油价格上涨而承压,较迪拜原油贴水扩大0.24美元,至每吨10.62美元.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐