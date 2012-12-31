国际油市: 亚洲燃料油1月裂解价差疲弱,因前景偏空

路透新加坡12月31日 - 亚洲燃料油裂解价差未来12个月合约在周一全线疲软,近月1月合约裂解价差为四周内最阔.在即将步入新年的时候,供需基本面仍然疲弱.

1月裂解价差走阔0.55美元,每桶较迪拜原油贴水11.26美元,根据路透数据此为12月3日以来最阔.

西方套利船货居高不下,持续打压市场信心.另外,船用燃料油的需求仍然黯淡.

不过,低硫燃料油(LSFO)市场仍然受到北亚国家的冬季需求所支撑.一位交易商表示,2月交付船货的日本成本加运费价格(CFR)已涨至每吨约120美元.

韩国将本周将重启一座核子反应炉,从而减轻冬季电力供应的疑虑.这可能会限制对燃料油的需求.

根据路透估算,0430亚洲市场收盘时,1/2月即期跨月价差维持不变,为每吨正价差4.25美元.(完)

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