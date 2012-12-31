国际油市: 亚洲燃料油1月裂解价差疲弱,因前景偏空

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透新加坡12月31日 - 亚洲燃料油裂解价差未来12个月合约在周一全线疲软,近月1月合约裂解价差为四周内最阔.在即将步入新年的时候,供需基本面仍然疲弱.
1月裂解价差走阔0.55美元,每桶较迪拜原油贴水11.26美元,根据路透数据此为12月3日以来最阔.
西方套利船货居高不下,持续打压市场信心.另外,船用燃料油的需求仍然黯淡.
不过,低硫燃料油(LSFO)市场仍然受到北亚国家的冬季需求所支撑.一位交易商表示,2月交付船货的日本成本加运费价格(CFR)已涨至每吨约120美元.
韩国将本周将重启一座核子反应炉,从而减轻冬季电力供应的疑虑.这可能会限制对燃料油的需求.
根据路透估算,0430亚洲市场收盘时,1/2月即期跨月价差维持不变,为每吨正价差4.25美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪; 审校 郑茵)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)