国际油市: 亚洲燃料油1月粘度差挫至14个月低位,受累于BP抛售

路透新加坡1月2日 - 亚洲燃料油即期粘度差(viscosity spread)周三走软,1月粘度差挫至14个月低位,受累于BP在交易窗口的抛盘.

亚洲市场收盘时,1月粘度差下跌1.88美元至每吨6.88美元,为2011年11月3日以来最低.

粘度差为180cst燃料油和380cst燃料油之间的价格差,是重要的市场指标.

见到BP在交易窗口中大举抛售180cst合约,令粘度差承压.该公司脱手90,000吨1月180cst燃料油互换合约,买入25,000吨1月380cst燃料油互换合约.

由于供应持续饱和,市场基本面仍然疲软.预计本月西方套利船货流入也较多.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC) 和印度巴拉特石油 透过招标向市场供应船货.两家公司分别供应35,000吨和20,000吨380cst船货,船期均在1月.

需求方面,巴基斯坦国家石油(Pakistan State Oil) 招标寻购共计105.5万吨低硫与高硫燃料油.

路透估算显示,燃料油1月/2月即期跨月价差扩大0.25美元,亚洲收盘时报每吨正价差4.50美元.

现货交易方面,BP向Mercuria卖出20,000吨1月28日至2月1日装船的180cst燃料油,价格为较新加坡现货报价每吨贴水3.75美元.(完)

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