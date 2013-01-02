国际油市: 亚洲燃料油1月粘度差挫至14个月低位,受累于BP抛售

《全球汇市》美元周线料收跌，地缘政治紧张局势主导市场
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。
路透新加坡1月2日 - 亚洲燃料油即期粘度差(viscosity spread)周三走软,1月粘度差挫至14个月低位,受累于BP在交易窗口的抛盘.
亚洲市场收盘时,1月粘度差下跌1.88美元至每吨6.88美元,为2011年11月3日以来最低.
粘度差为180cst燃料油和380cst燃料油之间的价格差,是重要的市场指标.
见到BP在交易窗口中大举抛售180cst合约,令粘度差承压.该公司脱手90,000吨1月180cst燃料油互换合约,买入25,000吨1月380cst燃料油互换合约.
由于供应持续饱和,市场基本面仍然疲软.预计本月西方套利船货流入也较多.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC) 和印度巴拉特石油 透过招标向市场供应船货.两家公司分别供应35,000吨和20,000吨380cst船货,船期均在1月.
需求方面,巴基斯坦国家石油(Pakistan State Oil) 招标寻购共计105.5万吨低硫与高硫燃料油.
路透估算显示,燃料油1月/2月即期跨月价差扩大0.25美元,亚洲收盘时报每吨正价差4.50美元.
现货交易方面,BP向Mercuria卖出20,000吨1月28日至2月1日装船的180cst燃料油,价格为较新加坡现货报价每吨贴水3.75美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林; 审校 郑茵)
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--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。
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