国际油市: 亚洲燃料油现货价差走强,380cst贴水接近两个月最窄

路透新加坡1月3日 - 亚洲燃料油现货价差周四走强,380cst燃料油贴水触及近两个月最低,受助于实货交易窗口的买盘.

路透估算显示,380cst燃料油现货价差为较新加坡现货报价每吨贴水0.20美元,为去年11月5日以来最窄.

180cst燃料油现货价差走强至较新加坡现货报价每吨贴水3.45美元.

实货交易窗口有三笔交易达成,SK Energy买入40,000吨380cst船货,新加坡贸易商兴隆买入其他两笔180cst船货,共计40,000吨.

International Enterprise数据显示,1月2日当周,新加坡陆上残余燃料油库存减少64.6万桶至13周低位1,881.9万桶.

业内消息人士称,1月西方燃料油船货流入量预计接近560万吨,为10个月高位,且是连续第四个月高于450万吨.

据路透估算,亚洲收盘时,燃料油1月/2月正价差收窄0.38美元,报每吨4.13美元,为一周最窄.

现货市场有一笔380cst和两笔180cst交易达成.

维多售出40,000吨1月20-24日装船的380cst燃料油,买家为SK Energy,成交价相当于较新加坡现货报价每吨贴水0.20美元.

BP向兴隆出售两笔180cst燃料油,每笔各20,000吨,船期均为1月18-22日,价格均为较新加坡现货报价每吨贴水3.75美元.(完)

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