国际油市: 亚洲燃料油现货价差第二日走强,380-cst两个月首见升水

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透新加坡1月4日 - 亚洲燃料油现货价差周五连续第二日走强,380cst两个月内首见升水,受到实货交易窗口买盘的支撑.
路透数据显示,380cst现货价差为每吨较新加坡现货报价升水20美分,为11月2日以来最高,周四为贴水20美分.
数据还显示,180cst燃料油价差上涨55美分,至每吨较新加坡现货报价贴水2.90美元,为近两周来最高.
380cst燃料油的人气走强,也反映在互换市场中,近月1月黏度差大跌至逾16个月以来最低.
路透数据显示,截至亚洲收盘,该合约报每吨6.25美元,较前一交易日下跌25美分.
交易商表示,尽管需求前景看起来依然疲弱,但对380cst燃料油的胃纳要强于180cst,推动黏度差收窄.
截至亚洲收盘,1月/2月正价差收窄1.88美元,至每吨2.25美元,为三周多以来最窄.
现货交易方面有两笔380-cst交易.
维多向BP出售40,000吨1月25-29日装运的船货,每吨较新加坡现货报价升水25美分.
中国光汇石油向BP出售40,000吨1月30-2月3日装运的船货,每吨与新加坡现货报价持平.(完)
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(编译 丁琦; 审校 郑茵)
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据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
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