国际油市: 亚洲燃料油现货价差第二日走强,380-cst两个月首见升水

路透新加坡1月4日 - 亚洲燃料油现货价差周五连续第二日走强,380cst两个月内首见升水,受到实货交易窗口买盘的支撑.

路透数据显示,380cst现货价差为每吨较新加坡现货报价升水20美分,为11月2日以来最高,周四为贴水20美分.

数据还显示,180cst燃料油价差上涨55美分,至每吨较新加坡现货报价贴水2.90美元,为近两周来最高.

380cst燃料油的人气走强,也反映在互换市场中,近月1月黏度差大跌至逾16个月以来最低.

路透数据显示,截至亚洲收盘,该合约报每吨6.25美元,较前一交易日下跌25美分.

交易商表示,尽管需求前景看起来依然疲弱,但对380cst燃料油的胃纳要强于180cst,推动黏度差收窄.

截至亚洲收盘,1月/2月正价差收窄1.88美元,至每吨2.25美元,为三周多以来最窄.

现货交易方面有两笔380-cst交易.

维多向BP出售40,000吨1月25-29日装运的船货,每吨较新加坡现货报价升水25美分.

中国光汇石油向BP出售40,000吨1月30-2月3日装运的船货,每吨与新加坡现货报价持平.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文