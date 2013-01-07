国际油市: 亚洲燃料油跨月价差走强,尾随欧洲市场走势

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透新加坡1月7日 - 亚洲燃料油跨月价差周一全面上涨,1月/2月合约正价差创逾两个月来最低水准,尾随欧洲市场升势.
交易商表示,欧洲燃料油需求增加,因俄罗斯出口交货延迟,可能使得欧洲运往亚洲数量受限.
路透数据显示,亚洲收盘时,1月/2月正价差收窄0.75美元至每吨1.50美元.
现货价差亦连续第三个交易日呈现上升趋势.
根据路透估算,180-cst燃料油价差报每吨较新加坡现货报价贴水2.15美元,为近三周来最高.380-cst燃料油价差报每吨较新加坡现货报价升水0.60美元,为逾两个月高点.
现货交易方面有一笔180-cst交易.
维多向BP买进20,000吨2月2-6日装运的船货,每吨较新加坡现货报价贴水2美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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