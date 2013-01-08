国际油市: 亚洲燃料油跨月价差走弱,受欧洲方面供给打击

路透新加坡1月8日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周二下跌,产业消息人士表示,此乃因西方套利船货到港,粉碎了市场将会很快复苏的期望.

路透数据显示,1月/2月合约价差扩大0.75美元,报正价差2.25美元.

现货价差跌至两交易日低点.

根据路透估算,180-cst燃料油价差报每吨较新加坡现货报价贴水2.50美元.380-cst燃料油价差报每吨较新加坡现货报价升水0.40美元.

亚洲1月料将收到560万吨来自西方的燃料油,高于12月的490万吨.2月到港数量料将维持在高档,目前预定数量约有405万吨.

需求方面,交易商称中国小型炼厂买盘已经放缓,因多数业者的采购已经满足农历年前的需求.

根据路透估算,亚洲收盘时,燃料油近月2月裂解价差下跌0.45美元,至较迪拜原油每桶折价8.46美元.

今日没有现货交易.(完)

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