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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 20:35 BJT

国际油市: 亚洲燃料油2月/3月跨月合约重回逆价差

路透新加坡1月10日 - 亚洲燃料油跨月价差周四回升,即将转为即期合约的2月/3月价差转好,受套利船货到港数量可能减少的乐观气氛提振.

路透数据显示,截至亚洲收盘,2月/3月价差转为逆价差0.25美元,较上日上涨0.63美元.

交易商称,美国燃料油需求强健,吸引了更多来自欧洲的船货,使得欧洲市场趋紧,也让西方运往东方的套利窗口关闭.

根据路透估算,1月东西方互换合约来到四个交易日低点每吨30.00美元.

截至亚洲收盘,2月燃料油裂解价差上涨1.05美元,至每桶较迪拜原油贴水7.74美元,为逾两个月来最高水准.

现货交易方面,兴隆向BP买进4万吨1月27-31日装运的180-cst级别燃料油,每吨较新加坡现货报价贴水4.00美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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