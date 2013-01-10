国际油市: 亚洲燃料油2月/3月跨月合约重回逆价差

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透新加坡1月10日 - 亚洲燃料油跨月价差周四回升,即将转为即期合约的2月/3月价差转好,受套利船货到港数量可能减少的乐观气氛提振.
路透数据显示,截至亚洲收盘,2月/3月价差转为逆价差0.25美元,较上日上涨0.63美元.
交易商称,美国燃料油需求强健,吸引了更多来自欧洲的船货,使得欧洲市场趋紧,也让西方运往东方的套利窗口关闭.
根据路透估算,1月东西方互换合约来到四个交易日低点每吨30.00美元.
截至亚洲收盘,2月燃料油裂解价差上涨1.05美元,至每桶较迪拜原油贴水7.74美元,为逾两个月来最高水准.
现货交易方面,兴隆向BP买进4万吨1月27-31日装运的180-cst级别燃料油,每吨较新加坡现货报价贴水4.00美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计