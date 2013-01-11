国际油市: 亚洲燃料油2月/3月价差进一步走强,套利窗口关闭

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡1月11日 - 亚洲燃料油跨月价差周五扩大涨势,其中2月/3月价差升至四个交易日高点,受惠于套利窗口关闭以及北亚公用事业需求稳健.
路透数据显示,下周三将成为近月合约的2月/3月价差在亚洲收盘时报逆价差0.50美元,较前日上涨0.25美元.
交易商指出,西方至东方套利窗口仍旧关闭,因西方国家燃料油需求强劲.
近月1月东西方互换合约价差连续第三个交易日下跌,亚洲收盘时来到逾15个月低点每吨28.50美元.
从西方运送船货的舱位预定放缓,初步估计2月将抵达亚洲的数量约330万吨,3月料仅250万吨.
韩国Korea District Heating Corp(KDHC)决定跳过买进3.1万吨低硫燃料油(LSFO)及低硫腊渣(LSWR),因收到的报价过高.
交易商表示,Pakistan State Oil 亦取消买进5.5万吨LSFO的标案,因未取得标单.
根据路透估算,亚洲收盘时,燃料油近月2月裂解价差下跌0.42美元,每桶较迪拜原油贴水8.15美元.
Gunvor出售4万吨2月1-5日装运的380-cst船货给SK Energy,较2月平均报价升水0.75美元,相当于较新加坡现货报价每吨升水约0.85美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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