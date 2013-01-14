国际油市: 亚洲燃料油近月跨月价差走弱,因需求放缓

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透新加坡1月14日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周一走软,2月/3月价差受需求转弱影响跌回正价差.
2月/3月价差将于周三转为近月合约,路透数据显示,该合约亚洲收盘时报每吨正价差0.13美元,较上个交易日重挫0.63美元.
多位交易商表示,中国小型炼厂的买兴疲弱,因多数业者已准备好农历年前的库存.
业界消息人士指出,印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售一批4-4.5万吨的380-cst船货,较IOC公式报价每吨大幅贴水25.00-27.00美元.
这批船货将在1月30日至2月1日间从Kandla及孟买装运,将运交给Socar Trading.
IOC亦已宣布出售3.5万吨380-cst船货的标案,2月6-8日自Chennai装运,标单效期至1月22日.
分析师预估,由于全球经济复苏,今年船用重油需求将成长3-4%,尾随全球贸易成长.
不过此一成长幅度可能被日本电力消费下滑所抵销,同时也料将受到中国化工可能获批取得1,000万吨原油进口许可的影响.
根据路透估算,亚洲收盘时,2月燃料油裂解价差下跌0.1美元,每桶较迪拜原油贴水8.25美元.
今日有三笔180-cst现货交易.
壳牌自BP买进2月9-13日装运的2万吨船货,较新加坡现货报价每吨贴水4.5美元.
壳牌自Mercuria买进1月29日至2月2日装运的2万吨船货,每吨较新加坡现货报价贴水3.5美元.
壳牌卖给兴隆1月29日至2月2日装运的2万吨船货,每吨较1月整体报价贴水4.5美元,相当于每吨较新加坡现货报价折价约5.6美元.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。