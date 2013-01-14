国际油市: 亚洲燃料油近月跨月价差走弱,因需求放缓

路透新加坡1月14日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周一走软,2月/3月价差受需求转弱影响跌回正价差.

2月/3月价差将于周三转为近月合约,路透数据显示,该合约亚洲收盘时报每吨正价差0.13美元,较上个交易日重挫0.63美元.

多位交易商表示,中国小型炼厂的买兴疲弱,因多数业者已准备好农历年前的库存.

业界消息人士指出,印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售一批4-4.5万吨的380-cst船货,较IOC公式报价每吨大幅贴水25.00-27.00美元.

这批船货将在1月30日至2月1日间从Kandla及孟买装运,将运交给Socar Trading.

IOC亦已宣布出售3.5万吨380-cst船货的标案,2月6-8日自Chennai装运,标单效期至1月22日.

分析师预估,由于全球经济复苏,今年船用重油需求将成长3-4%,尾随全球贸易成长.

不过此一成长幅度可能被日本电力消费下滑所抵销,同时也料将受到中国化工可能获批取得1,000万吨原油进口许可的影响.

根据路透估算,亚洲收盘时,2月燃料油裂解价差下跌0.1美元,每桶较迪拜原油贴水8.25美元.

今日有三笔180-cst现货交易.

壳牌自BP买进2月9-13日装运的2万吨船货,较新加坡现货报价每吨贴水4.5美元.

壳牌自Mercuria买进1月29日至2月2日装运的2万吨船货,每吨较新加坡现货报价贴水3.5美元.

壳牌卖给兴隆1月29日至2月2日装运的2万吨船货,每吨较1月整体报价贴水4.5美元,相当于每吨较新加坡现货报价折价约5.6美元.(完)

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