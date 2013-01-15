国际油市: 亚洲180-cst燃料油现货价差升至三个交易日高点

国际油市：伊朗已卖光海上石油储备，难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透新加坡1月15日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周二升至三个交易日高点,但对于中国小型炼厂买气疲弱的担忧挥之不去,打压跨月价差.
2月/3月跨月价差跌0.37美元至逾一周低点正价差0.50美元.
未来12个月的燃料油跨月价差也同步走跌.
根据路透数据,亚洲380-cst燃料油船货现货价差亦跌至1月3日以来低点,在供应持续过剩的忧虑下,海事燃料油需求持续疲弱.
印度Essar Oil罕见出售4.5万吨2月1-5日装运的180-cst船货,1月15日截止,标单在一日内仍有效.
目前仍不清楚为何Essar出售180-cst船货.
此外,Reliance出售4万吨炭黑原料油(CBFS)船货,2月10-12日装运,1月15日截标.
根据路透估算,截至亚洲收盘,燃料油近月2月裂解价差扩大0.23美元至每桶较迪拜原油折价8.48美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。