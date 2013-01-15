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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 20:27 BJT

国际油市: 亚洲180-cst燃料油现货价差升至三个交易日高点

路透新加坡1月15日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周二升至三个交易日高点,但对于中国小型炼厂买气疲弱的担忧挥之不去,打压跨月价差.

2月/3月跨月价差跌0.37美元至逾一周低点正价差0.50美元.

未来12个月的燃料油跨月价差也同步走跌.

根据路透数据,亚洲380-cst燃料油船货现货价差亦跌至1月3日以来低点,在供应持续过剩的忧虑下,海事燃料油需求持续疲弱.

印度Essar Oil罕见出售4.5万吨2月1-5日装运的180-cst船货,1月15日截止,标单在一日内仍有效.

目前仍不清楚为何Essar出售180-cst船货.

此外,Reliance出售4万吨炭黑原料油(CBFS)船货,2月10-12日装运,1月15日截标.

根据路透估算,截至亚洲收盘,燃料油近月2月裂解价差扩大0.23美元至每桶较迪拜原油折价8.48美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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