国际油市: 380-cst燃料油现货价差进一步下跌,受累于中国需求不振

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三进一步下跌,因中国小型炼厂需求疲软疑虑挥之不去.
不过续跌空间料有限,因船用重油交易商称,近期价格大跌后,船东询价热度回升.
"今日有许多询价.在价格大跌后,许多船东准备买船用重油,"一名驻新加坡航运燃料油供应商表示.
根据路透数据,离岸船用重油跌至1月3日最低.亚洲收盘时,离岸船用重油价格为每吨627美元.
亚洲180-cst燃料油价差大致持稳,盘旋在较新加坡现货报价每吨贴水4.05美元附近.
燃料油跨月价差亦大致持稳,其中2月/3月合约的正价差每吨扩大0.25美元至0.75美元.
3月/4月合约扩大0.25美元至每吨逆价差0.75美元.
台塑化 标售3.4万吨高硫燃料油(HSFO)及1.3万吨的裂解燃料油(PFO),1月31日至2月2日从麦寮装运,将于1月18日结标.
此外,交易商称印度Essar Oil旗下日处理量可达37.5万桶的Vadinar炼厂的第二套延迟结焦单元(DCU)遭遇技术问题,导致该公司罕见地标售2月1-5日装运的4.5万吨180-cst船货.
此一消息无法获得立即确认.
根据路透估算,亚洲收盘时,近月2月燃料油裂解价差走阔0.1美元至每桶较迪拜原油贴水8.58美元.3月裂解价差扩大0.06美元至较迪拜原油贴水8.12美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。