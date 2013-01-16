国际油市: 380-cst燃料油现货价差进一步下跌,受累于中国需求不振

路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三进一步下跌,因中国小型炼厂需求疲软疑虑挥之不去.

不过续跌空间料有限,因船用重油交易商称,近期价格大跌后,船东询价热度回升.

"今日有许多询价.在价格大跌后,许多船东准备买船用重油,"一名驻新加坡航运燃料油供应商表示.

根据路透数据,离岸船用重油跌至1月3日最低.亚洲收盘时,离岸船用重油价格为每吨627美元.

亚洲180-cst燃料油价差大致持稳,盘旋在较新加坡现货报价每吨贴水4.05美元附近.

燃料油跨月价差亦大致持稳,其中2月/3月合约的正价差每吨扩大0.25美元至0.75美元.

3月/4月合约扩大0.25美元至每吨逆价差0.75美元.

台塑化 标售3.4万吨高硫燃料油(HSFO)及1.3万吨的裂解燃料油(PFO),1月31日至2月2日从麦寮装运,将于1月18日结标.

此外,交易商称印度Essar Oil旗下日处理量可达37.5万桶的Vadinar炼厂的第二套延迟结焦单元(DCU)遭遇技术问题,导致该公司罕见地标售2月1-5日装运的4.5万吨180-cst船货.

此一消息无法获得立即确认.

根据路透估算,亚洲收盘时,近月2月燃料油裂解价差走阔0.1美元至每桶较迪拜原油贴水8.58美元.3月裂解价差扩大0.06美元至较迪拜原油贴水8.12美元.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻