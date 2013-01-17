国际油市: 亚洲380-cst燃料油现货价差降至五周低点,因需求下滑

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周四跌至五周低点,因新加坡库存增加,且中国小型炼厂及东北亚公用事业的需求下滑,先前这些厂商已进行农历春节前的库存填补.
根据路透数据,380-cst燃料油现货价差跌0.80美元至每吨较新加坡现货报价贴水1.50美元,为2012年12月13日以来最低.
对海事燃料的需求也迟滞,在价格走升后,船东倾向采取观望.亚洲收盘时,燃料油价格较周三升3美元至每吨630美元.
亚洲180-cst燃料油现货价差持稳,每吨较新加坡现货报价折价约4美元.
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) 出售8万吨380-cst燃料油给维多,2月26-28日从New Mangalore装运,离岸价格(FOB)每吨较新加坡报价贴水4-6美元.
Essar Oil罕见出售4.5万吨2月1-5日从Vadinar装运的180-cst船货,尚未能取得相关细节.
韩国Western Power Co Ltd (WP)寻求买进6万吨高含硫燃料油,2月15-19日和2月26日-3月2日运抵Pyeongtaek.预定1月23日结标.
IE Singapore的数据显示,新加坡岸上燃料油库存增加65.2万桶至两周高点1,842.7万桶.对中国出口较上周减少近97%,对韩国出口则减少约28%.
根据路透估算,截至亚洲收盘,燃料油2月裂解价差缩窄0.15美元至每桶较迪拜原油贴水8.44美元.3月裂解价差亦缩减0.16美元至每桶较迪拜原油贴水7.96美元.
有两笔180-cst现货交易,Phillips66向BP买进总数8万吨的180-cst船货,2月1-5日装运,较新加坡现货报价折价5美元.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。