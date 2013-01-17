国际油市: 亚洲380-cst燃料油现货价差降至五周低点,因需求下滑

路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周四跌至五周低点,因新加坡库存增加,且中国小型炼厂及东北亚公用事业的需求下滑,先前这些厂商已进行农历春节前的库存填补.

根据路透数据,380-cst燃料油现货价差跌0.80美元至每吨较新加坡现货报价贴水1.50美元,为2012年12月13日以来最低.

对海事燃料的需求也迟滞,在价格走升后,船东倾向采取观望.亚洲收盘时,燃料油价格较周三升3美元至每吨630美元.

亚洲180-cst燃料油现货价差持稳,每吨较新加坡现货报价折价约4美元.

Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) 出售8万吨380-cst燃料油给维多,2月26-28日从New Mangalore装运,离岸价格(FOB)每吨较新加坡报价贴水4-6美元.

Essar Oil罕见出售4.5万吨2月1-5日从Vadinar装运的180-cst船货,尚未能取得相关细节.

韩国Western Power Co Ltd (WP)寻求买进6万吨高含硫燃料油,2月15-19日和2月26日-3月2日运抵Pyeongtaek.预定1月23日结标.

IE Singapore的数据显示,新加坡岸上燃料油库存增加65.2万桶至两周高点1,842.7万桶.对中国出口较上周减少近97%,对韩国出口则减少约28%.

根据路透估算,截至亚洲收盘,燃料油2月裂解价差缩窄0.15美元至每桶较迪拜原油贴水8.44美元.3月裂解价差亦缩减0.16美元至每桶较迪拜原油贴水7.96美元.

有两笔180-cst现货交易,Phillips66向BP买进总数8万吨的180-cst船货,2月1-5日装运,较新加坡现货报价折价5美元.(完)

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