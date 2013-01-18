国际油市: 亚洲380-cst燃料油现货价差触及逾一个月低点,因需求疲软

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡1月18日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周五触及逾一个月低点,因公用事业及中国小型炼厂需求放缓.
根据路透估算,亚洲收盘时,380-cst现货价差下跌0.40美元,每吨贴水1.90美元.
行业消息人士表示,日本公用事业买兴放缓,因其大致已完成2月采购.3月的消费量通常较低.
日本电气事业连合会公布数据显示,10家公用事业去年12月共计消费1,050万桶燃料油,较上年同期增加22.7%,因日本所有核电厂几乎全数关闭.
根据日本石油连盟数据,在截至1月12日为止当周,日本低硫C型燃料油库存下滑13%至66万千升.
韩国方面,Korea Western Power提出买进2月至3月交运、合计6万吨高硫燃料油.
中国小型炼厂在为农历春节准备库存过后就持观望态度,中国施行高消费税的不确定性亦导致买家有所保留.
根据路透数据,亚洲收盘时,燃料油近月2月/3月跨月价差为正价差每吨0.38美元,为逾两个月来最窄水准.
近月2月裂解价差收窄0.36美元至每桶较迪拜原油贴水8.08美元.
BP向嘉吉买进4万吨2月8-12日装运的380-cst船货,较2月均价每吨贴水1.75美元,相当于每吨较新加坡现货报价贴水1.95美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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