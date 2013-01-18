国际油市: 亚洲380-cst燃料油现货价差触及逾一个月低点,因需求疲软

根据路透估算,亚洲收盘时,380-cst现货价差下跌0.40美元,每吨贴水1.90美元.

行业消息人士表示,日本公用事业买兴放缓,因其大致已完成2月采购.3月的消费量通常较低.

根据日本石油连盟数据,在截至1月12日为止当周,日本低硫C型燃料油库存下滑13%至66万千升.

韩国方面,Korea Western Power提出买进2月至3月交运、合计6万吨高硫燃料油.

中国小型炼厂在为农历春节准备库存过后就持观望态度,中国施行高消费税的不确定性亦导致买家有所保留.