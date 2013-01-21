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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 20:21 BJT

国际油市: 亚洲燃料油近月跨月价差下跌,2月/3月价差降至近一个月低点

路透新加坡1月21日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周一下跌,2月/3月价差跌至近一个月新低,因中国小炼厂的需求仍是一大隐忧.

根据路透数据,亚洲收盘时2月/3月合约下跌0.50美元至每吨正价差0.88美元,为1月15日以来最低.

180-cst及380-cst燃料油现货价差双双下跌,两种燃料油都在实货交易窗口遭到抛售而下跌.

180-cst燃料油价差下跌0.1美元,每吨较新加坡现货报价贴水4.00美元,380-cst价差下跌0.20美元,较新加坡报价每吨贴水2.10美元.

中国小型炼厂需求仍旧疲软,因轻质油品买兴不振,导致炼厂将运转率维持在低点.

小型炼厂用直炼燃料油作为给料,来生产柴油及汽油等更为轻质的油品.

不过交易商预期需求将在农历年前小幅升温,呼应年节期间运输燃料需求增加.

中国12月燃料油进口强劲,海关数据显示5-7号燃料油12月进口较前月大增23%至256万吨.

2月近月裂解价差走扩0.28美元,较迪拜原油每桶贴水8.36美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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