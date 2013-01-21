国际油市: 亚洲燃料油近月跨月价差下跌,2月/3月价差降至近一个月低点

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透新加坡1月21日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周一下跌,2月/3月价差跌至近一个月新低,因中国小炼厂的需求仍是一大隐忧.
根据路透数据,亚洲收盘时2月/3月合约下跌0.50美元至每吨正价差0.88美元,为1月15日以来最低.
180-cst及380-cst燃料油现货价差双双下跌,两种燃料油都在实货交易窗口遭到抛售而下跌.
180-cst燃料油价差下跌0.1美元,每吨较新加坡现货报价贴水4.00美元,380-cst价差下跌0.20美元,较新加坡报价每吨贴水2.10美元.
中国小型炼厂需求仍旧疲软,因轻质油品买兴不振,导致炼厂将运转率维持在低点.
小型炼厂用直炼燃料油作为给料,来生产柴油及汽油等更为轻质的油品.
不过交易商预期需求将在农历年前小幅升温,呼应年节期间运输燃料需求增加.
中国12月燃料油进口强劲,海关数据显示5-7号燃料油12月进口较前月大增23%至256万吨.
2月近月裂解价差走扩0.28美元,较迪拜原油每桶贴水8.36美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编