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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 20:16 BJT

国际油市: 亚洲燃料油跨月价差进一步走弱,供应过剩情况持续

路透新加坡1月23日 - 亚洲燃料油跨月价差周三延续跌势,近月2月/3月合约降至近四周低点,因供应持续过剩.

路透数据显示,亚洲收盘时,2月/3月价差下滑1.25美元至正价差每吨3.50美元.

自10月以来的供应过剩情况可能会持续到2月,交易商估计约有400万吨的西方燃料油将在下月运抵亚洲.

中国小型炼厂的买气仍旧低迷,因在高原油价格的环境下,炼厂选择退场观望.

对于低硫燃料油的需求也开始减弱,因买家已预订了2月交货的船货,而需求高峰期正接近尾声.

日本石油连盟周三公布的数据显示,日本截至1月19日当周低硫燃料油进口减少9%至约17.7万千升.

根据日本石油连盟的数据,低硫C型燃料油库存在当周略增2.9%至68万千升,而高硫C型燃料油库存则减少4%至161万千升.

印度石油 出售3.5万吨船货给Petrosummit,每吨较该公司公式折价约12.00-15.00美元.该船货将于2月6-8日于青奈装船.

印度石油稍早出售了类似规模的船货给Petrosummit,每吨折价水准约16.00美元.

路透数据显示,燃料油近月2月裂解价差扩大至四周低点,较迪拜原油贴水10.21美元,较上日低了0.78美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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