国际油市: 亚洲燃料油跨月价差进一步走弱,供应过剩情况持续

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透新加坡1月23日 - 亚洲燃料油跨月价差周三延续跌势,近月2月/3月合约降至近四周低点,因供应持续过剩.
路透数据显示,亚洲收盘时,2月/3月价差下滑1.25美元至正价差每吨3.50美元.
自10月以来的供应过剩情况可能会持续到2月,交易商估计约有400万吨的西方燃料油将在下月运抵亚洲.
中国小型炼厂的买气仍旧低迷,因在高原油价格的环境下,炼厂选择退场观望.
对于低硫燃料油的需求也开始减弱,因买家已预订了2月交货的船货,而需求高峰期正接近尾声.
日本石油连盟周三公布的数据显示,日本截至1月19日当周低硫燃料油进口减少9%至约17.7万千升.
根据日本石油连盟的数据,低硫C型燃料油库存在当周略增2.9%至68万千升,而高硫C型燃料油库存则减少4%至161万千升.
印度石油 出售3.5万吨船货给Petrosummit,每吨较该公司公式折价约12.00-15.00美元.该船货将于2月6-8日于青奈装船.
印度石油稍早出售了类似规模的船货给Petrosummit,每吨折价水准约16.00美元.
路透数据显示,燃料油近月2月裂解价差扩大至四周低点,较迪拜原油贴水10.21美元,较上日低了0.78美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)