国际油市: 亚洲燃料油跨月价差持稳,然市场信心依旧疲弱

路透新加坡1月24日 - 亚洲燃料油未来12个月跨月价差周四大致持稳,新加坡库存下滑给疲弱市况带来些许慰藉.

路透数据显示,亚洲收盘时,2月/3月价差持平在正价差每吨3.50美元.

International Enterprise的数据显示,新加坡岸上残渣燃料油库存在1月23日止当周减少79万桶至1,763.7万桶,为近五个月来最低.

该周对韩国出口增长18%至约9.9万吨,因较寒冷的天气使得燃料油需求增加.

韩国西部电力近期透过标购买进另一批6万吨高硫燃料油.欧洲贸易商维多将提供这两批3万吨的船货,在2月至3月运抵Pyeongtaek,成本加运费(C&F)每吨价格664.20-665.20美元.

西部电力此前向三星买进3万吨高硫燃料油,每吨价格670.80美元,另向维多买进3万吨,每吨较新加坡报价升水27.88美元.两船货均在1月交货.

市场人气依旧偏空,因上季开始的供应过剩情况可能持续下去.根据IE的统计数据,1月23日只当周来自西方的进口较前一周增加近一倍至54.8万吨.

路透数据显示,燃料油近月2月裂解价差缩窄0.08美元至两周高点,较迪拜原油贴水10.13美元.(完)

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