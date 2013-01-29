更正-国际油市: 亚洲燃料油2月粘度价差降至于一周低点(1月25日)

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
(更正:因英文原文有误,标题和内文第三段应为"2月"粘度价差,非"1月";内文第五段应为180-cst燃料油"2月/3月"跨月价差,非"1月/2月")
路透新加坡1月25日 - 亚洲燃料油粘度价差周五跌至逾一周来最窄,交易商称,此乃因180-cst燃料油面临相对疲软需求的压力.
粘度价差为180-cst及380-cst燃料油间的差距.
根据路透数据,近月2月粘度价差在亚洲收盘时收窄0.5美元至每吨4.50美元,此为1月15日以来最低.
180-cst燃料油通常被用来混合重质油以生产船用重油,但高粘度燃料油供给短缺打击180-cst燃料油需求.
路透数据显示,反映此一疲软市况,近月180-cst燃料油2月/3月跨月价差进一步走跌至每吨正价差3.75美元,为逾三周来最低.
380-cst燃料油需求持稳,有部分来自船用重油市场的需求.
Pakistan State Oil 标购6.5万吨高硫380-cst燃料油,将于3月交运,2月11日结标,标单效期至2月22日.
该公司稍早寻求买进65万吨的高硫燃料油(HSFO)及18万吨低硫燃料油(LSFO),标购于1月28日结标.
该公司还提出了两项定期合约,准备在3月至12月间买进100万吨的HSFO.
路透数据显示,燃料油近月2月裂解价差扩大0.11美元,较迪拜原油折价报10.24美元.
现货交易方面,有两笔180-cst交易.
Gunvor自壳牌买进20,000吨2月9-13日装运船货,每吨较新加坡现货报价贴水6.00美元.
托克(Trafigura)自Mercuria买进40,000吨2月11-15日装运船货,每吨较新加坡现货报价贴水4.00美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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