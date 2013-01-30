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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 13:13 BJT

国际油市: 亚洲燃料油跨月价差周二走弱,因供应持续过度

路透新加坡1月29日 - 亚洲燃料油跨月价差周二因前景疲弱而小幅下跌,因供应持续过度,且航运燃料需求前景黯淡.

根据路透数据,周二亚洲收盘时,即期2月/3月跨月价差走软0.13美元至每吨正价差2.88美元.

交易商表示,供应过多的情况可能会持续,直到3月区域炼厂维修季展开.

中国对直炼燃料油的需求在春节假期前也很沉寂.

行业消息人士说,Pakistan State Oil 将进口八笔高硫燃料油(HSFO)船货,每批65,000吨,交付期间为2-3月.

中国石油(PetroChina)料将供应三批船货,价格为每吨较中东报价溢价10.50-12.75美元.

路透数据显示,燃料油近月2月裂解价差收窄0.08美元至每桶较迪拜原油贴水9.89美元.(完)

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(编译 李婷仪; 审校 蔡美珍)
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