国际油市: 亚洲180-cst燃料油下跌,冲击黏度价差创两年半新低

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透新加坡2月1日 - 亚洲燃料油黏度价差周五下跌,在供给充裕而需求疲软之际面临180-cst燃料油价格走弱的压力.
根据路透数据,亚洲收盘时,近月2月黏度价差下跌1.25美元至每吨3.00美元,为逾两年半来新低.
3月黏度价差亦收至近两年半来的次月合约最窄,亚洲收盘时报每吨6.25美元.
行业消息人士表示,低黏度燃料油的供给仍充裕,因需求一直不振.380-cst燃料油需求相对稳健,过去两日可见实货交易窗口的买兴.
韩国方面,电力业者East-West Power买进5万吨高硫燃料油(HSFO),支付高出甚多的溢价.
这批2月交运的船货将会由日本住友商事供应,成本加运费(C&F)较新加坡现货报价每吨升水5.35美元.
该公司之前买进两批5万吨1月交运船货,较新加坡报价每吨升水1.88美元.
180-cst燃料油2月/3月跨月价差亚洲收盘时走弱至每吨正价差4.00美元,次月3月/4月正价差收窄0.13美元至每吨0.38美元.
路透数据显示,燃料油近月裂解价差扩大0.23美元,每桶较迪拜原油贴水9.83美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称