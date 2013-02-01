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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 20:25 BJT

国际油市: 亚洲180-cst燃料油下跌,冲击黏度价差创两年半新低

路透新加坡2月1日 - 亚洲燃料油黏度价差周五下跌,在供给充裕而需求疲软之际面临180-cst燃料油价格走弱的压力.

根据路透数据,亚洲收盘时,近月2月黏度价差下跌1.25美元至每吨3.00美元,为逾两年半来新低.

3月黏度价差亦收至近两年半来的次月合约最窄,亚洲收盘时报每吨6.25美元.

行业消息人士表示,低黏度燃料油的供给仍充裕,因需求一直不振.380-cst燃料油需求相对稳健,过去两日可见实货交易窗口的买兴.

韩国方面,电力业者East-West Power买进5万吨高硫燃料油(HSFO),支付高出甚多的溢价.

这批2月交运的船货将会由日本住友商事供应,成本加运费(C&F)较新加坡现货报价每吨升水5.35美元.

该公司之前买进两批5万吨1月交运船货,较新加坡报价每吨升水1.88美元.

180-cst燃料油2月/3月跨月价差亚洲收盘时走弱至每吨正价差4.00美元,次月3月/4月正价差收窄0.13美元至每吨0.38美元.

路透数据显示,燃料油近月裂解价差扩大0.23美元,每桶较迪拜原油贴水9.83美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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