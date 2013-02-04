国际油市: 亚洲燃料油跨月价差仍呈正价差,供应持续过剩

路透新加坡2月4日 - 亚洲燃料油跨月价差周一仍呈现大幅正价差,消息人士称,来自西方的大量供应持续打压市场人气.
截至亚洲收盘,2月/3月跨月价差持稳在每吨正价差4.00美元.3月/4月正价差扩大0.50美元至每吨0.88美元.
交易商估计,2月和3月约有400万吨西方燃料油运抵东亚,延长去年10月开始的供应过剩形势.
中国小型炼厂对燃料油的需求低迷,在农历春节前,炼厂持续观望.
东北亚电力需求也放缓,因冬季需求高峰已接近尾声.
在日本方面,根据路透就产业数据所做的估算,1月电力需求较上年同期下滑1.5%,为三个月来首次较上年同期减少.
路透数据显示,燃料油3月裂解价差扩大0.38美元,至每桶较迪拜原油折价10.21美元.
现有市场有五笔380-cst燃料油交易.
壳牌出售两批4万吨2月19-23日装运船货给中国石油,每吨较新加坡现货报价贴水1.00美元.
兴隆向Gunvor买进2万吨2月19-23日装运船货,每吨较新加坡现货报价升水1.00美元.
中国石油向Gunvor买进2万吨3月1-5日装运船货,每吨650.00美元,相当于每吨较新加坡现货报价折价约2.70美元.
中国石油向Gunvor买进2万吨2月19-23日装运船货,每吨650.00美元,相当于每吨较新加坡现货报价折价2.40美元.(完)
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(编译 王冠中; 审校 张明钧)