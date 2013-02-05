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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 20:54 BJT

国际油市: 亚洲燃料油跨月价差反弹,但市场为3月供给增加预作准备

路透新加坡2月5日 - 亚洲燃料油跨月价差周二反弹,交易窗口买进热络提振市场人气.

亚洲收盘时,2月/3月正价差收窄0.50美元至每吨3.50美元,其中有5万吨的合约是在交易窗口成交.

根据路透计算,3月/4月跨月价差亚洲收盘时收窄0.63美元至每吨0.25美元.

不过市场基本面仍旧疲软,因3月料有大量西方套利船货到港.交易商多预期2月及3月燃料油到港数量约400万吨.

日本需求也料将放缓,行业消息人士表示,日本方面对3月交运的船货买兴缺缺.

尽管如此,需求放缓程度料有限,因3月及4月即将进入炼厂岁修季,可能使供给受抑.

在标单方面,台塑石化出售3.4万吨高硫燃料油(HSFO)及1.3万吨裂解燃料油(PFO).这些船货将在2月26-28日从麦寮起运,2月7日结标.

越南PV Oil发出购买5,500-7,000吨180-cst HSFO,3月1-5日交运至胡志明市的芽庄(Nha Be),2月7日结标.

路透数据显示,料油近月3月裂解价差收窄,下跌0.53美元至每桶较迪拜原油折价9.68美元.

今日有两笔180-cst及一笔380-cst现货交易.

BP出售2万吨3月3-7日交运的180-cst船货给维多,每吨较新加坡现货报价贴水3.50美元.

中国石油天然气出售2万吨3月3-7日交运的180-cst船货给维多,每吨较新加坡现货报价贴水3.50美元.

中国石油天然气向Mercuria买进2万吨2月20-27日交运的380-cst船货,价格为每吨647.00美元,相当于每吨较新加坡现货报价贴水2.80美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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