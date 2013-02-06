国际油市: 亚洲燃料油跨月价差续涨,西方套利船货料减少

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡2月6日 - 亚洲燃料油跨月价差周三续涨,2月/3月正价差来到近一周最窄水准,预期本月西方供应将减少.
根据路透数据,截至亚洲收盘,2月/3月价差缩减0.25美元至每吨正价差3.25美元,为1月31日以来最窄水准.
东亚料将接获约390万吨来自西方的燃料油,较前月减少25.7%,且为9月以来最低.
然而,需求仍旧低迷,中国小型炼厂在春节假期退场观望.
对于海事燃料油的需求亦放缓,因2月份天数较少,因此船主不愿签定月度合约.
根据日本石油连盟的数据,截至2月2日当周,日本低硫C型燃料油库存减少0.76%至66万千升.高硫C型燃料油库存减少0.27%至169万千升.
日本对发电用燃料油的需求料将下滑,因冬季用电高峰已接近尾声.
路透数据显示,燃料油近月3月裂解价差扩大0.28美元,至每桶较迪拜原油贴水9.96美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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