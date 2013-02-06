版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 20:35 BJT

国际油市: 亚洲燃料油跨月价差续涨,西方套利船货料减少

路透新加坡2月6日 - 亚洲燃料油跨月价差周三续涨,2月/3月正价差来到近一周最窄水准,预期本月西方供应将减少.

根据路透数据,截至亚洲收盘,2月/3月价差缩减0.25美元至每吨正价差3.25美元,为1月31日以来最窄水准.

东亚料将接获约390万吨来自西方的燃料油,较前月减少25.7%,且为9月以来最低.

然而,需求仍旧低迷,中国小型炼厂在春节假期退场观望.

对于海事燃料油的需求亦放缓,因2月份天数较少,因此船主不愿签定月度合约.

根据日本石油连盟的数据,截至2月2日当周,日本低硫C型燃料油库存减少0.76%至66万千升.高硫C型燃料油库存减少0.27%至169万千升.

日本对发电用燃料油的需求料将下滑,因冬季用电高峰已接近尾声.

路透数据显示,燃料油近月3月裂解价差扩大0.28美元,至每桶较迪拜原油贴水9.96美元.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐