国际油市: 亚洲燃料油现货价差持稳,新加坡库存下滑

路透新加坡2月14日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周四大致持稳,新加坡岸上库存下滑.

180-cst燃料油现货价差守稳在折价2.66美元,较上日下滑0.10美元,380-cst燃料油价差持稳在溢价0.72美元.

新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示,截至2月13日止当周,新加坡燃料油库存减少58.6万桶至三周低点1,884.1万桶,因西方船货到港数量减少,符合交易商对于2月和3月套利船货减少的预期.

来自委内瑞拉的船货较前一周减少70%,来自美国的船货则仅有13吨,远低于前一周的427,188吨.来自荷兰的船货则增加近一倍至401,551吨.

2月预计会有总计390万吨西方燃料油船货运抵亚洲,较上月减少25.7%.交易商预期3月到港套利船货约410万吨,低于12月的526万吨.

在燃料油衍生品方面,截至亚洲收盘,3月/4月跨月价差跌0.50美元至每吨正价差1.00美元,4月/5月合约跌0.25美元至每吨逆价差0.38美元.

流动性依旧不佳,至1100GMT,今日仅有5万吨3月/4月合约易手,价格在每吨正价差0.80-1.00美元.

4月/5月和5月/6月合约交投较为活络,4月/5月合约在逆价差0.15美元和0.50美元间交投,5月/6月合约在逆价差0.90-1.00美元间交投.(完)

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