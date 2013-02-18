国际油市: 燃料油现货价差进一步下滑,供应过剩情况持续

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡2月18日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周一进一步下跌,供应过剩的情况持续打压市场.
380-cst燃料油价差跌0.20美元至平价,180-cst价差跌0.33美元至每吨折价3.13美元.
亚洲收盘时,180-cst燃料油现货价格报每吨657.93美元,380-cst报每吨657.80美元.
"理论上,380-cst价格绝对不会高于180-cst,但实际上380-cst价格现在就比180-cst高,这是因为市场上有更多高品质的油品供应."
"但现在的需求主要集中在高粘度油品,而非高品质油品."
交易商暗示目前粘度偏低但品质较高的180-cst燃料油供应过剩,因为有更多来自伊朗的直馏燃料油进入亚洲市场.
交易商称,利比亚Emirates Oil Refining Company (LERCO)出售一批4.5万吨直馏燃料油船货至亚洲市场.该船货是BP买进,之后卖给一家日本炼厂.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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