国际油市: 燃料油现货价差进一步下滑,供应过剩情况持续

路透新加坡2月18日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周一进一步下跌,供应过剩的情况持续打压市场.

380-cst燃料油价差跌0.20美元至平价,180-cst价差跌0.33美元至每吨折价3.13美元.

亚洲收盘时,180-cst燃料油现货价格报每吨657.93美元,380-cst报每吨657.80美元.

"理论上,380-cst价格绝对不会高于180-cst,但实际上380-cst价格现在就比180-cst高,这是因为市场上有更多高品质的油品供应."

"但现在的需求主要集中在高粘度油品,而非高品质油品."

交易商暗示目前粘度偏低但品质较高的180-cst燃料油供应过剩,因为有更多来自伊朗的直馏燃料油进入亚洲市场.

交易商称,利比亚Emirates Oil Refining Company (LERCO)出售一批4.5万吨直馏燃料油船货至亚洲市场.该船货是BP买进,之后卖给一家日本炼厂.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻