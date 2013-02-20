国际油市: 亚洲燃料油现货价差上涨,西方套利船货减少且需求改善

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透新加坡2月20日 - 亚洲燃料油现货价差周三上涨,西方套利船货减少及需求改善支撑市场人气.
路透数据显示,180-cst燃料油现货价差上涨0.75美元,每吨较新加坡现货报价贴水1.90美元,为两个月来最低贴水,在此同时380-cst燃料油现货价差报在一周高点,每吨较新加坡现货报价升水0.50美元.
新加坡海事及港务管理局(MPA)数据显示,新加坡1月船用重油销售升至八个月高点379万吨,较前月增加4.5%.
MPA的数据首度纳入低硫海事燃料油,因排放标准提高导致需求增加.
数据显示,1月低硫海事燃料油销售总计约5.39万吨.
泰国需求亦浮现,该国能源部长表示,政府计画进口约2,500万公升低硫燃料油(LSFO)供发电之用,这是抵销缅甸天然气供应中断的种种措施之一.
缅甸预定在4月关闭柴油油田进行维修,来自缅甸的天然气供应料中断.
4月为泰国最热月份之一,电力需求料达到高峰.
日本方面,低硫燃料油需求放缓,因冬季已近尾声.日本石油连盟统计数据显示,低硫C型燃料油库存在2月16日当周升7.1%至64万千升.
数据显示,高硫C型燃料油库存同期库存增加0.1%至178万千升.
路透数据显示,亚洲收盘时,燃料油近月3月/4月跨月正价差收窄0.38美元至每吨1.62美元,近月3月裂解价差下滑0.17美元,较迪拜原油每桶贴水11.16美元.
现货市场上各有一笔180-cst及380-cst燃料油交易.
维多自兴隆买进2万吨3月7-11日装运的180-cst燃料油,每吨报655.0美元,相当于较新加坡现货报价每吨贴水2.90美元.
维多自Gunvor买进2万吨3月7-11日装运的380-cst燃料油,每吨报652.0美元,相当于较新加坡现货报价每吨贴水1.55美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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