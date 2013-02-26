国际油市: 亚洲燃料油跨月价差扩大,但前景仍疲弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡透2月26日 - 亚洲燃料油跨月价差周二上涨,即期3月/4月正价差创逾一周来最窄,受买盘放量推动.
消息人士称,截止亚洲收盘,近月3月/4月跨月价差收窄0.50美元至每吨正价差1.25美元,有近400,000吨成交.
4月/5月正价差收窄0.25美元,至三周来最窄,成交量报约250,000吨.
根据路透的估算,180-cst燃料油现货价差升0.60美元,每吨较新加坡报价贴水1.40美元,380-cst燃料油价差则跌0.10美元至每吨较新加坡报价贴水0.10美元.
根据路透数据,燃料油近月3月裂解价差下滑0.41美元至每桶较迪拜原油折价10.87美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。