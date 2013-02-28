国际油市: 亚洲燃料油库存增加,因来自西方的进口增加

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡2月28日 - 亚洲燃料油跨月价差周四继续下滑,西方船货的大量涌入损及士气.
据路透数据,即期3月/4月价差扩大0.13美元至正价差每吨1.88美元,为逾一周来最阔.
数据显示,4月/5月正价差走阔0.13美元,至正价差0.75美元.
据International Enterprise (IE)公布数据显示,截止2月27日一周,新加坡岸上燃料油库存攀升120.9万桶至12周高点2,180万桶.
据该数据,当周来自西方的船货较前周增加16%至约724,000吨,导致库存增加.
根据路透数据,燃料油近月3月裂解价差下滑1.69美元至每桶较迪拜原油折价9.21美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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