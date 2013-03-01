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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 20:07 BJT

国际油市：亚洲燃料油粘度价差收窄，380-cst燃料油获大量买盘

路透新加坡3月1日 - 亚洲燃料油粘度价差周五收窄，道达尔和BP积极的买兴推升了3月380-cst燃料油合约价格。

粘度价差指的是180-cst和380-cst燃料油之间的价格差距。

据业内消息，石油巨擘BP买入50,000吨3月380-cst燃料油，欧洲道达尔亦买进50,000吨。

这些买盘亦推高了380－cst燃料油即期价差，3月/4月价差走强至近一个月高点至逆价差每吨2.00美元。

不过180－cst即期价差仍处于正价差，因供给增加继续带来打压。

根据路透数据，燃料油近月4月裂解价差下滑0.9美元至每桶较迪拜原油折价8.31美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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