国际油市：亚洲燃料油即期粘度价差进一步收窄，因BP大举抛售

路透新加坡3月4日 - 亚洲燃料油即期粘度价差周一进一步收窄，因国际石油巨擘BP大举抛售现货180-cst。

据路透数据，近月3月180-cst和380-cst燃料油之间的价差为1.62美元，较周五亚洲结算价收窄逾2美元。

粘度价差指的是180-cst和380-cst燃料油之间的价格差距。

石油巨擘BP通过店头交易抛售了超过88,000吨180-cst燃料油，可能是近几个月来该燃料油的最大卖家之一。此外其还购入了总计60,000吨380-cst燃料油。

现货交易中，180-cst成交量五笔，380-cst交易量为两笔。(完)

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