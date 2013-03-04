国际油市：亚洲燃料油即期粘度价差进一步收窄，因BP大举抛售

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡3月4日 - 亚洲燃料油即期粘度价差周一进一步收窄，因国际石油巨擘BP大举抛售现货180-cst。
据路透数据，近月3月180-cst和380-cst燃料油之间的价差为1.62美元，较周五亚洲结算价收窄逾2美元。
粘度价差指的是180-cst和380-cst燃料油之间的价格差距。
石油巨擘BP通过店头交易抛售了超过88,000吨180-cst燃料油，可能是近几个月来该燃料油的最大卖家之一。此外其还购入了总计60,000吨380-cst燃料油。
现货交易中，180-cst成交量五笔，380-cst交易量为两笔。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。