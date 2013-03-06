版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 20:27 BJT

国际油市：亚洲燃料油市场走强，因套利船货流入量低于预期

路透新加坡3月6日 - 亚洲燃料油市场周三走强，180-cst燃料油近月即期价差升至正区域，因套利船货流入低于预期。

3/4月价差为每吨逆价差1美元。

据一项针对交易商和船公司的调查显示，本周东亚将迎来约460万吨西方燃料油，低于起初预期的约500万吨，因一些船货延至4月。

多数3月到达的船货为380-cst燃料油，令粘度价差在亚洲收盘时扩大至每吨4.88美元，为六个月以来最高。

日本石油连盟公布数据显示，截止3月2日当周，日本低硫C-型燃料油库存上涨10%，至76万公升。

当周高硫C型燃料油库存小幅增加0.5%，至179万吨。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐